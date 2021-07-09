В результате стрельбы в Калининграде пострадали три человека

Инцидент произошел в водно-моторном клубе

Как сообщает региональное управление МВД, в водно-моторном клубе в Калининграде произошел конфликт, который в итоге закончился стрельбой.

"В ходе завязавшейся потасовки мужчина применил находившийся при нем травматический пистолет. Трое пострадавших обратились за медицинской помощью, им назначено амбулаторное лечение", - цитирует сообщение полиции РИА "Новости".

Стрелявший задержан, его доставили в дежурную часть.

На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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