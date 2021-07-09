ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В результате стрельбы в Калининграде пострадали три человека

17:13
  • пятница
  • 09 июля 2021

Инцидент произошел в водно-моторном клубе

Как сообщает региональное управление МВД, в водно-моторном клубе в Калининграде произошел конфликт, который в итоге закончился стрельбой.
Двое россиян получили ранения в результате стрельбы в Абхазии

"В ходе завязавшейся потасовки мужчина применил находившийся при нем травматический пистолет. Трое пострадавших обратились за медицинской помощью, им назначено амбулаторное лечение", - цитирует сообщение полиции РИА "Новости".

Стрелявший задержан, его доставили в дежурную часть.

На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция на месте происшествия
Полиция на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.