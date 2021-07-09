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Росатом: террористы пытались получить доступ к радиоактивным источникам в России

17:21
  • пятница
  • 09 июля 2021

Информация об этом поступила от сотрудников посольства США

Члены запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (далее — ИГ) пытались в 2020 году получить доступ к радиоактивным источникам в России. Внимание на информацию об этом из годового отчета Росатома за прошлый год обратило агентство РИА Новости.

"В целях отработки обращения МИД России с неофициальным документом посольства США, содержащим информацию о возможных попытках представителей террористической организации ИГ получить на территории России доступ к радиоактивным источникам, в сентябре 2020 года на всех ядерных и радиационных объектах отрасли организовано проведение внеплановых целевых проверок объектового контроля состояния систем физической защиты", — говорится в документе.

Проверки на объектах провели совместно с ФСБ. В результате была подтверждена "готовность систем физической защиты организаций отрасли обеспечить надежную физическую защиту объектов отрасли и оформлены соответствующими актами".

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