На Шпицбергене построят "хранилище судного дня" для музыки

Работы завершат к началу 2022 года

Россия построит на архипелаге Шпицберген "хранилище судного дня" для музыкальных композиций на случай глобальных катастроф. По данным Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ, Санкт-Петербург), работы завершат к началу 2022 года.

Здание расположится под снегом и скалой на глубине одной тысячи футов и, по задумке автором проекта, должно прослужить не менее одной тысячи лет, передает РИА Новости сообщение петербургского ААНИИ.

Для хранения и архивирования музыки будут использованы специальные технологии норвежской фирмы Piql, включая двоичное кодирование и QR-коды высокой плотности, записанные на прочной оптической пленке.

Сначала в "хранилище судного дня" предполагается разместить музыкальные композиции коренных народов, затем этот банк пополнят и современные произведения.

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