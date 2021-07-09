Петр Толстой: Семейные ценности должны оставаться основным приоритетом государства

Российские власти принимают беспрецедентные меры поддержки семей с детьми, отметил депутат

После показа документального фильма "ОТЦЫfrovkа" режиссера Николая Цонку в рамках проекта "Крепкая семья" в Штабе общественной поддержки "Единой России" на Покровке секретарь Московского городского регионального отделения партии Петр Толстой отметил, что в повестке государства должны превалировать семейные ценности и поддержка молодых родителей.

"Символично, что и показ фильма, и последующая дискуссия состоялись именно в День Петра и Февронии, который является исконно русским, православным праздником и отражает сформированную веками приверженность нашего народа традиционным семейным ценностям", - подчеркнул депутат.

По его словам, курс руководства страны сегодня - сделать институт семьи приоритетом внутренней политики.

Российские власти принимают беспрецедентные меры поддержки семей с детьми - это ключевое направление в выступлениях президента Владимира Путина, продолжил парламентарий. Более того, этой же теме посвящена часть программы мэра Москвы Сергея Собянина "Лучший город Земли".

Толстой выразил надежду на то, что механизмы помощи молодым родителям будут только увеличиваться.

Высказалась и руководитель "Совета матерей" Москвы Татьяна Буцкая. Она отметила, что введение Дня отца на государственном уровне поможет укрепить семейные ценности в России. "Приятно видеть, что у нас столько единомышленников со стороны отцов. Это наши союзники в общем деле", - добавила Буцкая.

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