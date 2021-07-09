Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве остается смертельно опасной

Вакцинация остается главным оружием в борьбе с пандемией

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью каналу "Россия-1", что многие горожане болеют коронавирусом бессимптомно, при этом нередко заболевание сначала маскируется под ОРВИ.

"Несмотря на внешнее улучшение ситуации, она остается крайне сложной, тяжелой и, я бы сказал, для многих смертельно опасной", - подчеркнул градоначальник.

По словам мэра, чтобы победить пандемию, необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора и пройти вакцинацию.

Ранее глава города отметил, что ежедневно в Москве госпитализируют около 1,7 тысячи тяжелых и очень тяжелых больных COVID-19. Прививаются же за день в столице около 110 тысяч человек.

За все время пандемии в Москве выявили 1418134 случая COVID-19. Скончались 23430 пациентов.

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