В ЛНР заявили о резком обострении у линии соприкосновения

Украинские силовики 16 раз за неделю нарушили перемирие

Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко сообщил, что в Донбассе резко обострилась ситуация у линии соприкосновения.

"Противник шесть раз обстрелял районы населенных пунктов республики, использовав при этом вооружение, запрещенное минскими соглашениям", - заявил он (цитата по РИА "Новости").

Лещенко напомнил, что упомянутое им вооружение должно быть отведено от линии боевого соприкосновения на 15 километров.

По словам начальника управления Народной милиции, за прошедшую неделю зафиксировано 16 нарушений перемирия со стороны украинских силовиков.

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