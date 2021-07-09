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В ЛНР заявили о резком обострении у линии соприкосновения

18:06
  • пятница
  • 09 июля 2021

Украинские силовики 16 раз за неделю нарушили перемирие

Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко сообщил, что в Донбассе резко обострилась ситуация у линии соприкосновения.
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"Противник шесть раз обстрелял районы населенных пунктов республики, использовав при этом вооружение, запрещенное минскими соглашениям", - заявил он (цитата по РИА "Новости").

Лещенко напомнил, что упомянутое им вооружение должно быть отведено от линии боевого соприкосновения на 15 километров.

По словам начальника управления Народной милиции, за прошедшую неделю зафиксировано 16 нарушений перемирия со стороны украинских силовиков.

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