"Чтобы никто не мог придраться": как в России готовятся к выборам в Госдуму

Голосование в сентябре обещают провести максимально корректно и в условиях жесткой конкуренции

В России набирает темп предвыборная кампания. В сентябре россиянам предстоит избрать новую Государственную думу, которая будет принимать прямое участие в формировании правительства страны. Большинство партий уже определились со своими списками кандидатов и заверяют их в Центризбиркоме. Судя по оценкам экспертов, конкуренция на этих выборах станет жестче. Прогнозы относительно результатов выборов, конечно, делаются, но уже гораздо аккуратнее. Кампания обещает быть интересной.

Первую в этой избирательной компании папку со списком своих кандидатов, а с ней и коробки со всеми данными представителей партии, лидер ЛДПР Владимир Жириновский на утверждение в Центризбирком передает лично под аплодисменты соратников.

Похвалив либерал-демократов авансом за дисциплинированность, глава ЦИК Элла Памфилова не прогадала. В документах от партии проверяющие не выявят ни единого нарушения. То есть баллотироваться в Госдуму на грядущих сентябрьских выборах смогут все утвержденные кандидаты от ЛДПР: 217 человек по федеральному списку и 225 по одномандатным избирательным округам.

"Настроение у нас хорошее, поскольку мы чувствуем дыхание приближающихся выборов и входим в формат создания правового поля. Про выборы можно долго говорить, но все участники должны представить документы, и мы надеемся, что в установленные сроки все будет проверено", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В отличие от коллеги по Думе его давний оппонент от коммунистической партии Геннадий Зюганов настроен не так оптимистично. Возглавив вновь, вопреки всем слухам, общефедеральную часть списка КПРФ, бессменный лидер партии заявил об особой принципиальности нынешнего голосования.

"Никогда против нас не вели такой жесткой гибридной войны. Никогда не было такого провала в связи с пандемией, когда мировой ВВП резко упал, и, похоже, некоторые страны и в тому году из этой ямы не выберутся. Мы, прекрасно понимая, что от левопатриотических сил зависит многое, официально провели два года назад в Орле Международный экономический форум, подготовили реальную программу", - напомнил Зюганов.

Всего по партийным спискам от коммунистов в Думу выдвинулись 345 кандидатов и еще 225 — по одномандатным округам. Эсеры доставили в Центризбирком коробки с документами 304 кандидатов по федеральному списку и более 200 одномандатников.

"У нас довольно молодая команда, как вы легко можете догадаться, у нас прошло очень серьёзное обновление наших кандидатов", - рассказал Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия - За правду".

Самый внушительный арсенал коробок с партийной символикой - в общей сложности 13 штук - в Центризбирком принесли представители "Единой России".

"Всего мы выдвигаем более 600 кандидатов. У нас большой процент обновления в этом году. Почти половина наших кандидатов являются беспартийными", - сообщил Андрей Турчак, секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый зампредседателя Совфеда.

Почти 50-процентное обновление фракции в Госдуме ждёт "Единую Россию" по итогам майских праймериз. Всех кандидатов, будь то новички или партийцы со стажем, в ходе предварительного голосования определяли сами избиратели. Курс на обновление - и у общефедерального списка. В этот раз в его первую пятерку вошли главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, детский омбудсмен Анна Кузнецова, министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Их кандидатуры на съезде "Единой России" предложил Владимир Путин.

"Я счел это предложение, прозвучавшее из уст президента, честью для меня. Сейчас, когда, действительно, нас очень хотят заставить пойти на некие уступки, отказаться от своих принципов и, как выражается Запад, изменить свое поведение - то есть вести себя хорошо, как в школе нас учили - нам очень важно мобилизовать все ресурсы общества. Все государственные структуры включая дипломатию, и деятельность наших парламентариев, и деятельность всех наших основных партий - в первую очередь, "Единую Россию", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

С документами в ЦИК на этой неделе поспешили и другие. В федеральном списке от "Гражданской платформы" - 246 кандидатов и 61 по одномандатным округам, от партии "Родина" по тем же пунктам 293 и 148 выдвиженцев.

В процесс регистрации кандидатов включились и непарламентские партии, получившие на этих выборах возможность посостязаться без сбора подписей. Среди них "Коммунисты России", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", а также дебютанты предвыборной гонки: партия "Новые люди" и " Российская партия за свободу и справедливость". Итого - уже свыше двух тысяч выдвиженцев на выборы в Госдуму. С даты приема документов на регистрацию кандидатов у избиркомов 10 дней.

"У всех коллег из всех комиссий мы просто требуем, чтобы максимально корректно ко всему этому подходили. Чтобы внимательно изучали документы и помогали кандидатам. То, что надо исправлять, исправляли, и отказы должны быть железобетонно аргументированы. Чтобы никто не мог придраться", - заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

По данным из ЦИК, извещения о проведении съездов там получили от 15 политических партий. А это значит, что как минимум ещё треть из них только планирует приступить к выдвижению. Так или иначе, крайний срок, чтобы подать документы для всех - не позднее 24 часов 12 июля. Далее избирателей ждет самое интересное: агитация и выборы.

Татьяна Сидорова, Алсу Янгляева. Программа "В Центре Событий". "ТВ Центр".

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