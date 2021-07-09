Отчёты об НЛО: существуют ли те, для кого мы - инопланетяне

Случаев контактов разного уровня - сотни, объяснены - единицы

На неделе немного поинтриговал общественность генеральный директор "Роскосмоса". Дмитрий Рогозин сообщил, что к Международной космической станции днем в четверг приблизится неизвестный объект. Потом уже в "Роскосмосе" добавили, что неизвестной объект пройдет ближе к МКС, чем заявлялось ранее.

В итоге, как и ожидалось, неизвестный объект оказался вполне себе известным космическим мусором, ситуация разрешилось штатно. Но надо признать, что иногда неизвестный космический объект оказывается именно что неизвестным космическим объектом. Случаев контактов разного уровня зафиксированы сотни, и часть из них не нашли объяснения даже у британских ученых.

Пентагон расследовал серию настоящих преследований кораблей ВМС США неопознанными тарелочками. А совсем недавно американские военные и спецслужбы опубликовали отчет о наблюдениях за НЛО. Да и вообще, что-то же сподвигло Трампа создать военно-космические силы.

14 неизвестных объектов с молниеносной скоростью надвигаются на крейсер ВМС США у берегов Калифорнии. Бравые американские военные в замешательстве. Корабль ведь буквально напичкан электроникой, делающей его практически незаметным для противника.

Показали миру и кадры, снятые с другого американского военного корабля. Что-то похожее на летающую тарелку на секунды зависает в воздухе, а затем скрывается в мутных водах.

Кадры не фейк - официально подтвердили в Пентагоне, заявив: "Ладно бы тарелки или что-то похожее на них просто летало, но ведь мешают выполнению боевых заданий!". Подробностями военные летчики поспешили щедро поделиться в эфире одного из старейших американских телешоу.

Списать это, конечно, можно на оптическую иллюзию или разыгравшуюся фантазию, но ведь было не раз и даже не два. Бывший глава секретной программы Пентагона уточняет - мы вам еще не все показали. Полную версию, очевидно, все-же увидят американские конгрессмены. Они вроде как люди серьезные, слухам и домыслам не верят. А потому в ситуации велели разобраться на самом высоком уровне. Не все же разведчикам коварных русских хакеров и шпионов ловить. Пусть и за внеземными врагами американской демократии поохотятся.

Задание дали еще при Трампе. Тот, кстати, по мнению некоторых, чуть было не разболтал едва ли не главную тайну, связанную с НЛО. Тарелка, якобы, в 1947 году все-таки упала в Нью-Мексико. Военные быстро подчистили следы, а вокруг до сих пор запретная зона.

"Не намерен ли глава Белого дома когда-нибудь разгласить дополнительные сведения о Розуэлле и дать понять, что же происходит на самом деле?", - такой вопрос однажды задали Трампу. "Не буду обсуждать то, что я об этом знаю, но это очень интересно. Что же касается возможного обнародования, надо будет над этим подумать", - ответил тогда еще президент.

Предшественник Трампа - президент Обама - тоже недавно в одном из интервью, загадочно улыбаясь, заявил, что есть вещи, о которых он просто не может рассказывать в эфире. "И я вполне серьезно к этому отношусь. Есть кадры непонятных объектов в небе, и мы не знаем, что это такое", - добавил он.

Действующему главе Белого Дома пока как-то не до инопланетян. Байдену, впрочем, достаточно полистать все же опубликованный доклад разведки. В незасекреченной части документа термин "неопознанный летающий объект", от которого за версту веет "зелеными человечками", во избежание уфологических инсинуаций сознательно заменили на "неопознанное воздушное явление".

С 2004 года таких явлений официально зафиксировали 144. Объяснить удалось лишь один - за летающую тарелку приняли воздушный шар. Вывод следующий: "Американская разведка не нашла доказательств того, что воздушные объекты, которые в последние годы наблюдают летчики морской авиации, являются инопланетными космическими кораблями. Но она не может объяснить их необычные перемещения, которые ставят в тупик ученых и военных".

В общем, понятно, что ничего не понятно. Кто-то или что-то неопознанное в небе все-же летает – опровергать это американские военные, очевидно, посчитали бессмысленным. Но и пролить свет на истинное происхождение, мотивы и цели этих объектов они не могут.

"Получается, что даже самая продвинутая армия на свете не в курсе насчет НЛО. Она не знает ни что это такое, ни как они вообще передвигаются. Что же это? На этот вопрос доклад не отвечает. В нем утверждается лишь самое очевидное. Вот что там написано: "НЛО представляют собой угрозу как безопасности полетов, так и национальной безопасности США", - заметил телеведущий Такер Карлсон.

И вот тут на смену "внеземным" приходят вполне себе "приземленные цели". Американские ястребы, прочитав доклад разведки, требуют увеличения и без того "раздутого" военного бюджета - под маской зеленых человечков ведь может скрываться кто угодно. Но зачем тогда таким секретным объектам совершать показательные полеты? Даже не взирая на природу летающих тарелок и других аппаратов, эксперты констатируют - налицо явная демонстрация. Неужели тот, кто, чисто гипотетически, смог перелететь всю нашу галактику, не может скрыться от земных систем слежения. Получается, на контакт предполагаемые инопланетяне не идут, но и не особо прячутся.

"Они действительно перед нами позируют, скажем так. Они показываются, они показываются уже в том месте, допустим, при старте ракет, при стыковке с МКС кораблей", - отметил уфолог Юрий Григорьев.

А еще, как бы странно это не звучало, проявляют заботу. Словно пряча спички от непослушных детей, не давая тем самым "спалить" собственный дом. Об, этом, кстати, прямо говорят отставные американские генералы. "В нашей стране уже были случаи, когда эти объекты вмешивались и фактически "отключали" наш ядерный потенциал. В том же контексте у нас есть данные, свидетельствующие о том, что в других странах они вмешались в их ядерные технологии", - это их слова.

"Опекают - мягко сказано. Чтобы мы не заигрались, не уничтожили свой дом, они нас контролируют на самом опасном участке - ядерное оружие. Дом должен стоять, а мы в наш небольшой отрезок стараемся его разрушить", - прокомментировал уфолог Юрий Григорьев.

И вот с этим, увы, не поспоришь. Если кто-то все-же живет за много световых лет от нашей Земли, на других планетах в далеких галактиках, тут их, несомненно, ждут. Чтобы расставить наконец все точки над i, получить новые технологии и знания. Только вот судя по тому, что пришельцы, даже чисто гипотетические, с землянами в контакт вступать не спешат, мы им не особо-то и интересны. Быть может, прилетают они полюбоваться земными закатами, подышать пока еще свежим воздухом, поплавать в море - в общем, как в культовом романе братьев Стругацких, просто устроить пикник на обочине нашей Вселенной. Приглашать человечество на который никто не собирается. Во всяком случае - пока.

Матвей Шестаков, Елена Мекертычева, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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