Генсек ООН предупредил о появлении более смертоносных вариантов вируса

Нужна международная комиссия по распределению вакцин, считает Антониу Гутерриш

Пресс-служба Организации Объединенных Наций распространила в пятницу заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором тот призвал страны мира, выпускающие вакцины от COVID-19, объединить усилия, чтобы обеспечить препаратами большую часть населения планеты.

По словам генсека, большую опасность представляет неравномерность в распределении профилактических препаратов, так как "вирус подвергается мутациям, может становиться более смертоносным".

"Нам нужно минимум 11 миллиардов доз для вакцинации 70% населения мира, чтобы прекратить эту пандемию", - цитирует Гутерриша ТАСС.

Для выполнения указанного плана генсек призвал к формированию международной комиссии.

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