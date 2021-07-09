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Росту груди у жительницы Норвегии после прививки нашли объяснение

18:34
  • пятница
  • 09 июля 2021

17-летняя Эмма обнаружила изменения спустя две недели после вакцинации препаратом Pfizer

Врачи объяснили сообщения о том, что у некоторых жительниц Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer, который применяется в Европе для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, увеличилась грудь.

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Норвежские медики Генрих Бакманн и Стейнар Мадсен заявили, что это может быть связано с увеличением лимфоузлов в подмышечных впадинах. "Из-за этого грудь немного выдвинется вперёд, поэтому кажется, будто она стала больше", — сообщил изданию NRK Бакманн (цитата по RT).

Объяснение начали искать после того, как на днях 17-летняя Эмма, жительница Норвегии, рассказала в TikTok, что спустя две недели после прививки Pfizer у нее заметно увеличилась грудь. В ответ девушке поступило множество комментариев с описанием похожих случаев. 

Ранее в Норвегии оценили возможность закупки "Спутника V". "Мы открыты к тому, чтобы купить российскую вакцину, если она доступна, если у нас есть к ней доверие и мы можем закупить ее совместно с ЕС. Но мы не готовы покупать вакцины, которые не получили одобрения в ЕС", — сказала премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, выступая в парламенте страны.

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