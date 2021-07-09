Минюст включил в список нежелательных пять европейских НПО

Прежде нежелательной их деятельность признала Генпрокуратура

Министерство юстиции России в пятницу пополнило перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность на территории страны признана нежелательной.

В список попали Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского"), Великобритания, Spolecnost Svobody Informace, Z.S. ("Компания свободы информации, з.с."), Чехия, Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"), Великобритания, European Choice ("Европейский выбор"), Франция, Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), Великобритания.

Ранее нежелательной в России деятельность этих НПО признала Генеральная прокуратура.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram