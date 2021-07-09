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Телеведущий Алексей Каминанте умер в возрасте 50 лет

18:49
  • пятница
  • 09 июля 2021

О причинах смерти журналиста не сообщается

Телеканал РЕН ТВ сообщил о смерти журналиста, телеведущего Алексея Каминанте. Ему было 50 лет.

"Это был энергичный, жизнерадостный и смелый человек и исследователь, которого не пугали прыжки в жерло вулкана или сплав по бурлящим рекам Латинской Америки", — говорится на сайте канала.

О причинах смерти журналиста, который вел программу про путешествия "Невероятно интересные истории", не сообщается.

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