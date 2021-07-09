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Лавров обсудил с главой МИД Израиля ситуацию на Ближнем Востоке

18:57
  • пятница
  • 09 июля 2021

Российский министр поздравил коллегу с вступлением в должность

Как сообщили в пятницу в Министерстве иностранных дел России, глава ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор с израильским коллегой Яиром Лапидом.
МИД высказался о напряженности на афганско-таджикской границе

Лавров, рассказали в МИД, в первую очередь поздравил Лапида с вступлением в должность. Москва, подчеркнул министр, готова к совместной работе.

"Министры затронули ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, включая состояние дел в палестино-израильском урегулировании и вокруг Сирии", - говорится в сообщении.

Кроме того, министры обсудили график предстоящих двусторонних контактов.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Глава кабмина поблагодарил российского лидера за поддержание стабильности на Ближнем Востоке.

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