ЦИК нашел недочеты в документах двух партий

"Гражданская платформа" и РПСС должны внести исправления до 12 июля

В Центризбиркоме сообщили, что партии "Гражданская платформа" и "Российская партия свободы и справедливости" (РПСС) предоставили неточные документы. Они могут исправить их до 12 июля.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на ЦИК, в документах "Гражданской платформы" некоторые кандидаты не предоставили сведения об своей недвижимости или своих супругов. В ряде случаев документация о недвижимом имуществе была оформлена незаконно. Всего выявлены нарушения по 17 кандидатам.

Некоторые нарушения в документах РПСС связаны с тем, что кандидаты не предоставили необходимые сведения о своих супругах и детях, а также об образовании и квалификации. Всего выявлены нарушения по 32 кандидатам.

Решение о заверении документов "Гражданской платформы" или об отказе ЦИК примет 13 июля, решение по РПСС — 14 июля. В случае положительного решения партии получат право на открытие специального избирательного счета для ведения кампании.

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