Зв сутки в России зарегистрировано более 25 тысяч случаев коронавируса

В регионах вводятся новые ограничения

За сутки в России зафиксировано 25 082 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 5 758 300 человек с COVID-19, умерло 142 253 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 5 694 больных, всего в столице 1 423 828 инфицированных, скончались 23 538 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

В Краснодарском крае смягчили коронавирусные требования. Невакцинированных туристов там обяжут привиться за три дня после приезда в регион. Это правило начнёт действовать с 1 августа. При этом отдыхающие всё равно должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус.

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