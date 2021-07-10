В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 7 тысяч человек

Ситуация остаётся сложной

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 7 035 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 221 766.

Введение QR-кодов в Москве стабилизировало ситуацию с распространением коронавируса. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. По его данным, около трёх миллионов граждан уже получили разрешения на посещение кафе и ресторанов.

По данным на 10 июля, в России диагноз COVID-19 поставлен 5 758 300 пациентам, умерли с начала пандемии 142 253 человека. В Москве больных зарегистрировано 1 423 828 , в мире более 185 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 4 миллиона человек.

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