С начала пандемии в мире заразились коронавирусом 186 миллионов человек

Число умерших превысило 4 миллиона

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 186 миллионов, скончались от осложнений болезни более 4 миллионов человек. Прирост заболевших за неделю составил чуть менее трёх миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 33,8 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 606 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 30,8 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 19 миллионов инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5,8 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Россия с 5,6 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших.

На этой неделе Франция потребовала не признавать российские и китайские вакцины от коронавируса. С чем связан этот призыв – не понятно. Российский препарат "Спутник V" успешно применяется более чем в 60 странах мира.

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