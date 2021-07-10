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С начала пандемии в мире заразились коронавирусом 186 миллионов человек

17:24
  • суббота
  • 10 июля 2021

Число умерших превысило 4 миллиона

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 186 миллионов, скончались от осложнений болезни более 4 миллионов человек. Прирост заболевших за неделю составил чуть менее трёх миллионов.
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По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 33,8 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 606 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 30,8 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 19 миллионов инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5,8 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Россия с 5,6 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших.

На этой неделе Франция потребовала не признавать российские и китайские вакцины от коронавируса. С чем связан этот призыв – не понятно. Российский препарат "Спутник V" успешно применяется более чем в 60 странах мира.

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