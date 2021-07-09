Голикова рассказала о смертности в России в июне

Показатель вырос из-за штамма "дельта"

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила журналистам в среду, что в июне 2021 года смертность в России выросла на 13,9%.

"В связи с резким подъемом заболеваемости, вызванным распространением нового штамма коронавирусной инфекции "дельта", - объяснила заместитель председателя правительства (цитата по ТАСС).

Она уточнила при этом, что в мае смертность относительно показателя за апрель 2021 года снизилась на 3,6%. По сравнению с маем 2020-го показатель снизился на 6,1%.

Согласно данным Росстата, в мае 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти в 14971 случае.

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