"Яндекс" отказался покупать магазин одежды KupiVIP

ИТ-компания рассматривает другие варианты выхода в сегмент моды

"Яндекс" выходит из сделки по покупке магазина одежды KupiVIP. В пресс-службе ИТ-компании сообщили, что "Яндекс" рассматривает другие варианты выхода в fashion-сегмент.

"Яндекс.Маркет" не будет использовать свое право на реализацию опциона на покупку группы KupiVIP. Компания рассматривает альтернативные выходы в сегмент fashion", — говорится в ответе пресс-службы "Яндекс.Маркета" на запрос "ТВ Центра".

О том, что "Яндекс" собирается купить кипрскую Private Trade (управляет KupiVIP), стало известно в конце мая.

"Сделка позволит "Яндекс.Маркету" ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров благодаря налаженной инфраструктуре, базе поставщиков и многолетнему опыту команды KupiVIP", — сообщали тогда в "Яндексе".

Интернет-магазин KupiVIP основан в 2008 году. Он специализируется на продаже одежды и обуви. Ожидалось, что в сделку войдут Private Trade, пять офлайн-магазинов KupiVIP в Москве и распределительный центр в Подмосковье, а также онлайн-магазин Mamsy.

Сумма сделки не раскрывалась. Предполагалось, что она будет закрыта во втором квартале 2021 года после одобрения ФАС. Раскрыть причины срыва сделки в "Яндексе" отказались.

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