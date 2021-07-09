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"Сбер" сообщил о возможных хакерских атаках на крупные компании России

19:46
  • пятница
  • 09 июля 2021

Отрабатываются механизмы отражения угроз

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что в компании допускают вероятность хакерских атак на крупные российские компании. В пример спикер привел ситуацию в Соединенных Штатах, где из-за хакеров была парализована деятельность крупнейших предприятий.
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"Я думаю, что такие варианты в России возможны, поэтому мы тренируемся, чтобы вместе противостоять такого рода угрозам", - приводит слова Кузнецова ТАСС.

Самые опасные угрозы сегодня, уточнил он, - вирусные шифровальщики и вирусные заражения.

7 мая 2021 года хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline. Власти США полагают, что ответственность лежит на группировке DarkSide. По данным Вашингтона, живут злоумышленники в России.

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