"Сбер" сообщил о возможных хакерских атаках на крупные компании России

Отрабатываются механизмы отражения угроз

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что в компании допускают вероятность хакерских атак на крупные российские компании. В пример спикер привел ситуацию в Соединенных Штатах, где из-за хакеров была парализована деятельность крупнейших предприятий.

"Я думаю, что такие варианты в России возможны, поэтому мы тренируемся, чтобы вместе противостоять такого рода угрозам", - приводит слова Кузнецова ТАСС.

Самые опасные угрозы сегодня, уточнил он, - вирусные шифровальщики и вирусные заражения.

7 мая 2021 года хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline. Власти США полагают, что ответственность лежит на группировке DarkSide. По данным Вашингтона, живут злоумышленники в России.

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