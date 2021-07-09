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Власти Москвы напомнили о сроках подачи данных о вакцинации 60% сотрудников

20:01
  • пятница
  • 09 июля 2021

Сведения нужно подать в кабинете на сайте mos.ru

Власти Москвы напомнили, что информацию о вакцинации сотрудников необходимо загрузить на mos.ru до 15 июля 2021 года.

"15 июля наступает срок исполнения требований главного государственного санитарного врача по Москве, утвержденных постановлением, по проведению профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной 60% работников из отдельных отраслей", - сообщил руководитель московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

На портале можно узнать, действительно ли сотрудник прошел вакцинацию. Для этого нужно подать в кабинете юрлица или ИП текущие данные. После подачи сведений их проверка осуществляется в течение трех рабочих дней, передает АГН "Москва".

"При этом каждые четыре часа статистика в личном кабинете обновляется. Таким образом, предприниматели смогут получить уже сейчас объективную картину по вакцинированным сотрудникам и корректировать информацию, добавляя данные. На все вопросы также можно получить ответы на горячей линии для предпринимателей по телефону +74951979777. Кол-центр работает круглосуточно и без выходных", - заключил Фурсин.

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