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Белый дом сообщил о телефонном разговоре Путина и Байдена

20:02
  • пятница
  • 09 июля 2021

Лидеры обсудили итоги саммита в Женеве

В пятницу пресс-служба Белого дома сообщила о состоявшемся телефонном разговоре между президентами Соединенных Штатов и России Джо Байденом и Владимиром Путиным.
Путин объяснил, зачем встречался с Байденом

Отмечается, что лидеры высоко оценили совместную работу соответствующих групп по итогам состоявшегося в Женеве в середине июня саммита.

Кроме того, уточняют в Белом доме, Байден обсудил с Путиным кибербезопасность. Американский президент призвал пресекать деятельность действующих из России вымогателей.

Соединенные Штаты предпримут любые действия для защиты своего народа и своей инфраструктуры, добавил в ходе беседы американский лидер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт переговоров.

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