В Киеве пожаловались, что европейцам нет дела до Украины

Западные политики заняты проблемами своих стран

Депутат Верховной рады Олег Дунда заявил в эфире "4 канала", что западные политики беспокоятся только о проблемах своих стран, а рядовые европейцы считают конфликт на юго-востоке Украины завершенным.

"На сегодняшний день в западном обществе этого не существует", - уточнил депутат.

По его словам, решать конфликт в Донбассе Киеву следовало "очень быстро", пока к нему был интерес в мире.

Дунда также рассказал, что недавно встречался с делегацией из Франции. "А они говорят, что у нас нет этого на повестке дня", - заметил парламентарий.

Ранее специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что Украине никто не давал гарантий вступления в альянс - для этого попросту не существует четких критериев. От внеблокового статуса Киев отказался в декабре 2014 года.

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