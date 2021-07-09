ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Киеве пожаловались, что европейцам нет дела до Украины

20:28
  • пятница
  • 09 июля 2021

Западные политики заняты проблемами своих стран

Депутат Верховной рады Олег Дунда заявил в эфире "4 канала", что западные политики беспокоятся только о проблемах своих стран, а рядовые европейцы считают конфликт на юго-востоке Украины завершенным.
Песков назвал Украину несамостоятельным государством

"На сегодняшний день в западном обществе этого не существует", - уточнил депутат.

По его словам, решать конфликт в Донбассе Киеву следовало "очень быстро", пока к нему был интерес в мире.

Дунда также рассказал, что недавно встречался с делегацией из Франции. "А они говорят, что у нас нет этого на повестке дня", - заметил парламентарий.

Ранее специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что Украине никто не давал гарантий вступления в альянс - для этого попросту не существует четких критериев. От внеблокового статуса Киев отказался в декабре 2014 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Жители Украины с флагом ЕС
Жители Украины с флагом ЕС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.