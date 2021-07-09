Псаки отметила желание Байдена поддерживать диалог с Россией

Президент США "верит в личную дипломатию"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала в ходе брифинга с журналистами в пятницу, что состоявшийся чуть ранее телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Путиным длился около часа.

Байден, продолжила Псаки, понимает, что существует "необходимость в продолжении диалога и взаимодействия" с Москвой, так как верит "в личную дипломатию, когда она возможна".

Американская администрация не получила свидетельств того, что недавние хакерские атаки на американские сети направляли российские власти, также уточнила пресс-секретарь.

Кроме того, Псаки заявила, что США и Россия по-прежнему планируют провести переговоры по вопросам кибербезопасности на следующей неделе, передает ТАСС.

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