Псаки отметила желание Байдена поддерживать диалог с Россией

Президент США "верит в личную дипломатию"
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала в ходе брифинга с журналистами в пятницу, что состоявшийся чуть ранее телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Путиным длился около часа.
Байден, продолжила Псаки, понимает, что существует "необходимость в продолжении диалога и взаимодействия" с Москвой, так как верит "в личную дипломатию, когда она возможна".
Американская администрация не получила свидетельств того, что недавние хакерские атаки на американские сети направляли российские власти, также уточнила пресс-секретарь.
Кроме того, Псаки заявила, что США и Россия по-прежнему планируют провести переговоры по вопросам кибербезопасности на следующей неделе, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram