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"Мы готовы к нагрузке": Собянин оценил мощности центров вакцинации в Москве

21:08
  • пятница
  • 09 июля 2021

Пункты рассчитаны на 150-160 тысяч человек в сутки

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил мощности всех центров вакцинации в Москве. По его данным, пункты готовы принимать 150-160 тысяч человек в сутки.

Он отметил, что власти заранее подготовились к тому, что вакцинация первым и вторым компонентами сойдутся в пике, и системе нужно будет выдержать эту нагрузку.

"Мы готовы к этому [к нагрузке]", - подчеркнул Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее мэр открыл в столице крупные пункты вакцинации в Гостином дворе и "Лужниках". Прививки также делают в поликлиниках, центрах "Здоровая Москва" и "Мои документы" (один из них находится в ТЦ "Афимолл").

В пятницу Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе хоть и стабилизировалась, но до сих пор остается сложной, а для многих – смертельно опасной.

По словам мэра, чтобы победить пандемию, необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора (социальная дистанция, ношение СИЗов) и пройти вакцинацию для профилактики ковида.

В пятницу столичный оперштаб сообщил, что в Москве выявлено 6 643 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1 700 человек, скончались 102 пациента. На ИВЛ находится 671 человек.

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