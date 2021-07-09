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Модель Алеся Кафельникова впервые стала мамой

21:42
  • пятница
  • 09 июля 2021

Пол ребенка 22-летняя Алеся и ее супруг, бизнесмен Георгий Петришин пока держат в секрете

Модель Алеся Кафельникова впервые стала мамой. Об этом сообщил ее отец, теннисист Евгений Кафельников. 

"Сегодня… [напьюсь]! Повод для этого шикарный!" — написал спортсмен в своем блоге в соцсети Twitter.

Напрямую Евгений не стал говорить о рождении внука, но в беседе с подписчиками подтвердил новость. На вопрос: "Вы дедушка? Поздравляю!" Кафельников ответил благодарностью. А когда у него поинтересовались поводом для праздника, заявил: "Когда дедом станете, тогда и кирнете".

Пол ребенка 22-летняя Алеся Кафельникова и ее супруг, бизнесмен Георгий Петришин пока держат в секрете. 

Впервые о романе модели и бизнесмена Георгия Петришина стало известно осенью прошлого года. А в конце мая 2021 года стало известно о том, что пара узаконила отношения.

О беременности Кафельникова рассказала в конце июня. "Я всегда мечтала быть молодой мамой. Встретив своего мужа, я сразу же ему сказала: "От таких, как ты, нужно срочно рожать", – делилась девушка в подписи к снимкам на последних сроках беременности.

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