ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Губернатор Подмосковья заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

22:11
  • пятница
  • 09 июля 2021

При сохранении темпов вакцинации новых ограничений удастся избежать

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в интервью каналу "Россия-1" о стабилизации в Московской области ситуации с COVID-19.
В подмосковных парках и музеях откроют дополнительные пункты вакцинации

"Ограничений мы с такой вакцинацией точно избежим. Главное, чтобы этот злосчастный коронавирус дальше не мутировал", - уточнил глава Подмосковья.

Воробьев добавил, что недооценивать угрозу все же не стоит. Он призвал граждан серьезно отнестись к необходимости сделать прививку, чтобы обезопасить себя и окружающих.

Ранее губернатор рассказал, что ежедневно на вакцинацию записываются около 100 тысяч жителей, при этом около 50 тысяч человек прививаются каждый день. По словам Воробьева, формирование коллективного иммунитета возможно уже к июлю - при сохранении темпа прививочной кампании.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.