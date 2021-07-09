Губернатор Подмосковья заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

При сохранении темпов вакцинации новых ограничений удастся избежать

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в интервью каналу "Россия-1" о стабилизации в Московской области ситуации с COVID-19.

"Ограничений мы с такой вакцинацией точно избежим. Главное, чтобы этот злосчастный коронавирус дальше не мутировал", - уточнил глава Подмосковья.

Воробьев добавил, что недооценивать угрозу все же не стоит. Он призвал граждан серьезно отнестись к необходимости сделать прививку, чтобы обезопасить себя и окружающих.

Ранее губернатор рассказал, что ежедневно на вакцинацию записываются около 100 тысяч жителей, при этом около 50 тысяч человек прививаются каждый день. По словам Воробьева, формирование коллективного иммунитета возможно уже к июлю - при сохранении темпа прививочной кампании.

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