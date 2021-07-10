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Мощное землетрясение в Таджикистане: есть жертвы

10:24
  • суббота
  • 10 июля 2021

Подземные толчки ощущались на востоке страны

Пять человек погибли в результате землетрясения в Таджикистане. Подземные толчки амплитудой 6 ощущались в ночь на 10 июля на востоке страны.
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,0

Как сообщили РИА Новости в комитете по чрезвычайным ситуациям, эпицентр землетрясения находился в 165 километрах северо-восточнее от Душанбе.

В населённых пунктах получили серьёзные повреждения 19 домов. По поручению президента  Эмомали Рахмона создана комиссия во главе с премьер-министром страны, она изучит ситуацию и оценит ущерб от землетрясения.

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