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В Краснодарском крае будут штрафовать непривитых туристов

10:50
  • суббота
  • 10 июля 2021

Наказание будет ощутимым

Власти Кубани будут штрафовать непривитых туристов на 30 тысяч рублей. На этой неделе в регионе введены новые правила для отдыхающих. Взыскание грозит тем, кто приедет в отпуск в августе без сертификата о вакцинации или справки о получении первой дозы вакцины и не привьются на месте в течение трёх дней.
Приезжающих на отдых в Краснодарский край обязали привиться

Как сообщается на сайте региона, штраф может быть наложен в соответствии с Кодексом об административных нарушениях. Если нарушение повлечёт причинение вреда здоровью, то сумма взыскания вырастает до 50 тысяч рублей.

С 1 июля туристам, приезжающим на Кубань, необходимо иметь с собой отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации. С 1 августа всем непривитым от коронавируса туристам нужно вакцинироваться в течение трёх дней после приезда в регион.

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