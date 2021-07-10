В Краснодарском крае будут штрафовать непривитых туристов

Наказание будет ощутимым

Власти Кубани будут штрафовать непривитых туристов на 30 тысяч рублей. На этой неделе в регионе введены новые правила для отдыхающих. Взыскание грозит тем, кто приедет в отпуск в августе без сертификата о вакцинации или справки о получении первой дозы вакцины и не привьются на месте в течение трёх дней.

Как сообщается на сайте региона, штраф может быть наложен в соответствии с Кодексом об административных нарушениях. Если нарушение повлечёт причинение вреда здоровью, то сумма взыскания вырастает до 50 тысяч рублей.

С 1 июля туристам, приезжающим на Кубань, необходимо иметь с собой отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации. С 1 августа всем непривитым от коронавируса туристам нужно вакцинироваться в течение трёх дней после приезда в регион.

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