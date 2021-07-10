Украина выдвинула новый ультиматум на переговорах по Донбассу

Киев хочет выйти из процесса урегулирования

Украинская делегация на переговорах по Донбассу снова выдвигает ультиматумы и заявляет о возможном выходе из переговорного процесса. На этот раз Киеву не понравилась представительница ДНР Майя Пирогова.

Украина не будет участвовать в переговорах до тех пор, пока Пирогова не покинет делегацию ДНР, заявил член украинской делегации Денис Казанский в эфире телеканала "Наш".

Киев не первый раз просит исключить Пирогову, в апреле 2021 года с таким требованием вступил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук. До этого представители Киева не раз высказывали необоснованные претензии в адрес других участников переговорного процесса из ДНР и ЛНР.

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