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Украина выдвинула новый ультиматум на переговорах по Донбассу

10:05
  • суббота
  • 10 июля 2021

Киев хочет выйти из процесса урегулирования

Украинская делегация на переговорах по Донбассу снова выдвигает ультиматумы и заявляет о возможном выходе из переговорного процесса. На этот раз Киеву не понравилась представительница ДНР Майя Пирогова.
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Украина не будет участвовать в переговорах до тех пор, пока Пирогова не покинет делегацию ДНР, заявил член украинской делегации Денис Казанский в эфире телеканала "Наш".

Киев не первый раз просит исключить Пирогову, в апреле 2021 года с таким требованием вступил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук. До этого представители Киева не раз высказывали необоснованные претензии в адрес других участников переговорного процесса из ДНР и ЛНР.

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