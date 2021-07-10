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В Москве появилась вакцина "КовиВак"

11:05
  • суббота
  • 10 июля 2021

Привиться ею можно в павильонах "Здоровая Москва"

Вакцина "КовиВак" появилась в Москве, привиться ею можно в павильонах "Здоровая Москва". Об этом сообщается на сайте mos.ru.
В Москве снова закончилась вакцина "КовиВак"

Сделать прививку этим препаратом можно без предварительной записи с 10 июля в 14 павильонах "Здоровая Москва". Количество вакцины в каждом пункте ограничено - не более 850 доз.

Вакцина "КовиВак" дважды заканчивалась в Москве. Ранее привиться ею можно было только по предварительной записи в пяти столичных поликлиниках. На прошлой неделе также сообщалось о том, что в Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона".

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