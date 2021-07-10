В Москве появилась вакцина "КовиВак"

Привиться ею можно в павильонах "Здоровая Москва"

Вакцина "КовиВак" появилась в Москве, привиться ею можно в павильонах "Здоровая Москва". Об этом сообщается на сайте mos.ru.

Сделать прививку этим препаратом можно без предварительной записи с 10 июля в 14 павильонах "Здоровая Москва". Количество вакцины в каждом пункте ограничено - не более 850 доз.

Вакцина "КовиВак" дважды заканчивалась в Москве. Ранее привиться ею можно было только по предварительной записи в пяти столичных поликлиниках. На прошлой неделе также сообщалось о том, что в Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram