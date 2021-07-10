Два посёлка сгорели в Челябинской области из-за природных пожаров

Огонь уничтожил десятки домов

Пепелище осталось от посёлка Джабык в Челябинской области. Выгорели целые улицы. Огнём уничтожены десятки домов уже в двух населённых пунктах. Людей пришлось эвакуировать. За сутки площадь лесных пожаров выросла втрое - до 14 тысяч гектаров. Борьба с беспощадной стихией идет круглосуточно. На помощь спасателям направлены дополнительные силы.

Оранжевое от зарева небо. Дым стелется по земле. Больше всего досталось поселку Джабык. Огонь бушевал вокруг него несколько дней. Чтобы его отстоять местные жители сформировали народные дружины. Рыли полосы опашки, заливали водой очаги возгораний, сообщает "ТВ Центр".

Двое суток держали оборону. Но стихия оказалась сильнее. Из 60 повреждённых зданий, 40 - это жилые дома. Жителей вывезли в пункты временного размещения. Из 179 человек, большая часть - дети. Организовали ночлег и питание. 18 человек обратились за медицинской помощью.

Для защиты населённых пунктов удвоили группировку сил. В общей сложности - около 600 человек. В Карталинский район стянули всю технику - на помощь прилетел Бе-200, задействованы в тушении пожаров вертолёт Ми-8, самолёт Ил-76.

Ограничили движение на некоторых региональных трассах. Огонь подходит и со стороны железной дороги. Вечера здесь ждут с нетерпением. По прогнозу - сильный дождь, который пройдёт по югу Челябинской области.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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