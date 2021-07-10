Когда США прекратят огульно обвинять Россию в хакерских атаках

О сотрудничестве в сфере киберугроз говорили президенты Путин и Байден

Совместная борьба с киберпреступностью стала одной из главных тем телефонного разговора президентов России и США, который состоялся вечером 9 июля. Владимир Путин подчеркнул: наша страна заинтересована в открытом и тесном сотрудничестве. Однако в самих штатах снова говорят о пресловутых русских хакерах.

Первый телефонный разговор лидеров России и США после встречи в Женеве. С тех пор прошёл почти месяц и вот тема кибербезопасности вновь на первых полосах американской прессы. Хотя ещё во время саммита Владимир Путин дал ясно понять: с проблемой хакерских атак сейчас сталкиваются все страны. А потому решать вопрос нужно сообща.

Готовы ли к этому США? Вопрос, которым журналисты встречают Джо Байдена на аэродроме армейской базы Эндрюс. Многие американские избиратели уверены - реальных шагов в этом направлении до сих пор не сделано. И уклончивые ответы президента их явно не устраивают, сообща.

Демократы откровенно обвиняют Россию как минимум в двух недавних атаках. Первая - на компанию Kaseya с использованием вирусов-шифровальщиков, когда за восстановление работы заблокированных компьютеров преступники требовали 70 миллионов долларов. Однако пресс-секретарь Белого дома на всякий случай всё же добавила, что разведслужбы США пока не определились, кто именно организовал диверсию.

Другой случай произошел на прошлой неделе. Нападению подвергся Национальный комитет Республиканской партии США. Но, по словам президента Байдена, он всё ещё ждёт более точный отчёт ФБР: спецслужба должна выяснить, правда ли в деле замешано российское государство. В Кремле новым подозрениям в адрес Москвы, мягко говоря удивлены.

Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам. Вместе с тем, с учётом масштабов и серьёзности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер.

Практика показывает: Москва и Вашингтон могут договариваться. 9 июля Совбез ООН единогласно принял резолюцию по Сирии, над которой совместно работали российские и американские представители. Согласно документу, работа единственного пункта пропуска на границе с Турцией, через который осуществляется гуманитарная помощь арабской республике, будет продлена ещё как минимум полгода.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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