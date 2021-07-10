В Москве проходят рейды по выявлению поддельных QR-кодов

Их владельцам грозит серьёзное наказание

В Москве активизировались мошенники, желающие заработать на поддельных справках и сертификатах о вакцинации. Проверять QR-коды в барах и ресторанах в центре столицы инспекторам приходится в темноте, под музыку. Замечаний к владельцам заведений в целом нет. Но к одной из посетительниц вопросы появились. Сканер в руках инспектора не реагирует на код в её смартфоне.

Возможно просто недоразумение. И цифровой документ, как говорят в таких случаях, технически где-то завис, в компьютерной программе. В любом случае, даму попросили удалиться. Но полицейские всё чаще задерживают мошенников, которые торгуют фальшивками, сообщает "ТВ Центр".

Задержанным грозит до двух лет лишения свободы. А те, кто воспользовался фальшивкой, могут заплатить здоровьем. А то и жизнью. В переполненной красной зоне резервного госпиталя в Москве много заболевших. Почти все, кто сегодня оказался в стационаре, игнорировали прививки.

Среди пациентов с каждым днём всё больше молодых. Тех, кому ещё не исполнилось тридцати. У кого нет патологий и хронических заболеваний. Это, говорят врачи, уже не исключение, а закономерность инфицирования индийским штаммом. Он атакует лёгкие молниеносно. Все за два-три дня площадь поражения может вырасти до критической. А что самое опасное - порой нет и намека на известные симптомы коронавируса.

Единственной защитой от вируса, говорят врачи, была и остаётся вакцинация. Да, прививка не гарантирует на 100% защиту от заболевания. Но практика показывает - из 25 тысяч пациентов резервного госпиталя тех, кто заразился после иммунизации, менее одной десятой процента.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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