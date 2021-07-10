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Партия "Зелёная альтернатива" подала предвыборные документы в ЦИК

13:01
  • суббота
  • 10 июля 2021

Голосование состоится в сентябре

Партия "Зелёная альтернатива" подала документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатов.
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Сентябрьские выборы в Госдуму станут первыми в истории этого политического объединения.

В списках - больше 220-ти претендентов в федеральной части и ещё 34 кандидата по одномандатным округам.

Партия выступает за сохранение экологии путём изменения законодательства, сообщает "ТВ Центр".

 

 

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