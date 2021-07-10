Партия "Зелёная альтернатива" подала предвыборные документы в ЦИК

Голосование состоится в сентябре
Партия "Зелёная альтернатива" подала документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатов.
Сентябрьские выборы в Госдуму станут первыми в истории этого политического объединения.
В списках - больше 220-ти претендентов в федеральной части и ещё 34 кандидата по одномандатным округам.
Партия выступает за сохранение экологии путём изменения законодательства, сообщает "ТВ Центр".
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