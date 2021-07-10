Путин поздравил выпускников вузов с окончанием учёбы

Он пожелал каждому найти своё призвание

Во всех регионах страны 10 июля отмечают Всероссийский студенческий выпускной. Молодых профессионалов поздравил Владимир Путин. Президент отметил - перед ними сейчас открыты все дороги, и пожелал каждому найти своё призвание, сообщает "ТВ Центр".

Глава государства сказал, что в современном мире очень важно постоянно искать и получать новые знания, навыки, всегда быть в курсе самых передовых решений в своей профессиональной сфере, уметь их внедрять и применять.

"Не сомневаюсь, вы – целеустремлённые, всерьёз настроенные на успех молодые люди – к такому вызову постоянного обучения абсолютно готовы. Ценность знаний, саморазвития для вас, для вашего поколения безусловна, поэтому будем и дальше развивать системы, платформы, способные помочь вам в профессиональном росте, оказывать поддержку вашим идеям, инициативам, в том числе общественным, добровольческим", - обратился Путин к выпускникам.

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