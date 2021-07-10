В России зафиксирован новый рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

Высокие показатели сохраняются пятый день подряд

В России зафиксирован новый рекорд по числу смертей от коронавируса. За последние сутки скончались 752 человека. Предыдущий максимальный показатель был зарегистрирован 6 июля – 737 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на протяжении пяти последних дней в России фиксируется более 700 летальных исходов от коронавируса.

Всего с начала пандемии в России умело 142 253 человека, заболевших коронавирусом. В мире число смертей превысило 4 миллиона.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram