ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России зафиксирован новый рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

14:00
  • суббота
  • 10 июля 2021

Высокие показатели сохраняются пятый день подряд

В России зафиксирован новый рекорд по числу смертей от коронавируса. За последние сутки скончались 752 человека. Предыдущий максимальный показатель был зарегистрирован 6 июля – 737 человек.
Число умерших от COVID-19 в мире превысило 4 миллиона человек

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на протяжении пяти последних дней в России фиксируется более 700 летальных исходов от коронавируса.

Всего с начала пандемии в России умело 142 253 человека, заболевших коронавирусом. В мире число смертей превысило 4 миллиона.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Похороны умерших из-за коронавируса
Похороны умерших из-за коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.