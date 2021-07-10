Путин поручил помочь пострадавшим от природных пожаров в Челябинской области

Люди остались без крыши над головой

Владимир Путин заслушал по телефону доклад челябинского губернатора Алексея Текслера о пожарах. Речь шла и об эвакуации более ста детей из оздоровительного лагеря и интерната из-за угрозы возгорания.

Президент поручил главе региона подготовить предложения по восстановлению уничтоженного огнём жилья, а члены правительства, администрация президента и управление делами Кремля оперативно примут меры, чтобы дети из пострадавших районов смогли продолжить отдых на Черноморском побережье, сообщает "ТВ Центр".

Во время природных пожаров в регионе один человек погиб, ещё 18 пострадали. Как сообщили в МЧС, стихия принимала характер огненного шторма, когда несколько очагов объединяются в один, а температура превышала 700 градусов.

Уничтожены десятки домов уже в двух населённых пунктах. Людей пришлось эвакуировать. Около двух тысяч домов пожарным и местным жителям удалось отстоять.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram