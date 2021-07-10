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Путин поручил помочь пострадавшим от природных пожаров в Челябинской области

14:48
  • суббота
  • 10 июля 2021

Люди остались без крыши над головой

Владимир Путин заслушал по телефону доклад челябинского губернатора Алексея Текслера о пожарах. Речь шла и об эвакуации более ста детей из оздоровительного лагеря и интерната из-за угрозы возгорания.
Два посёлка сгорели в Челябинской области из-за природных пожаров

Президент поручил главе региона подготовить предложения по восстановлению уничтоженного огнём жилья, а члены правительства, администрация президента и управление делами Кремля оперативно примут меры, чтобы дети из пострадавших районов смогли продолжить отдых на Черноморском побережье, сообщает "ТВ Центр".

Во время природных пожаров в регионе один человек погиб, ещё 18 пострадали. Как сообщили в МЧС, стихия принимала характер огненного шторма, когда несколько очагов объединяются в один, а температура превышала 700 градусов.

Уничтожены десятки домов уже в двух населённых пунктах. Людей пришлось эвакуировать. Около двух тысяч домов пожарным и местным жителям удалось отстоять.

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