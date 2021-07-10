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Жена находящегося на ИВЛ Петра Мамонова рассказала о его состоянии

14:19
  • суббота
  • 10 июля 2021

Музыкант лежит в реанимации с коронавирусом

Состояние музыканта Петра Мамонова улучшилось. Об этом сообщила ТАСС его супруга и менеджер Ольга Мамонова.
Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом в Москве

"Сегодня десятый день дыхания, как врачи говорят, на ИВЛ, но все девять суток говорили, что состояние крайне тяжёлое, а сегодня вдруг сказали, что состояние тяжёлое. Я этому чрезвычайно рада", - рассказала она.

Создателю культовой группы "Звуки Му" 70 лет. Десять дней он борется с коронавирусом в больнице в Коммунарке. Он был доставлен туда с обширным поражением лёгких и был подключён к аппарату ИВЛ.

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