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Выпускной для студентов проходит в онлайн-формате

16:44
  • суббота
  • 10 июля 2021

Таковы санитарные требования

Всероссийский выпускной проходит из-за пандемии в дистанционном формате, но организаторы пообещали - скучно не будет. В программе - концертные номера, конкурсы, онлайн-встречи с учёными, бизнесменами и политиками, сообщает "ТВ Центр".
Путин поздравил выпускников вузов с окончанием учёбы

Как отметил вице-премьера Дмитрий Чернышенко, этот год объявлен президентом годом науки и технологий.

"Советую вам пробовать свои силы в этом перспективном и, уверяю вас, увлекательном направлении. Ещё раз вас поздравляю и желаю вам всегда брать самые высокие вершины, - сказал он, обращаясь к выпускникам вузов.

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