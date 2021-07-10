Выпускной для студентов проходит в онлайн-формате

Таковы санитарные требования

Всероссийский выпускной проходит из-за пандемии в дистанционном формате, но организаторы пообещали - скучно не будет. В программе - концертные номера, конкурсы, онлайн-встречи с учёными, бизнесменами и политиками, сообщает "ТВ Центр".

Как отметил вице-премьера Дмитрий Чернышенко, этот год объявлен президентом годом науки и технологий.

"Советую вам пробовать свои силы в этом перспективном и, уверяю вас, увлекательном направлении. Ещё раз вас поздравляю и желаю вам всегда брать самые высокие вершины, - сказал он, обращаясь к выпускникам вузов.

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