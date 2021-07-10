Собянин поздравил работников транспорта с праздником

Они задают ритм жизни столицы

10 июля - День московского транспорта. Всех сотрудников с профессиональным праздником поздравил Сергей Собянин.

На своей странице в соцсети мэр отметил, что город развивается именно благодаря транспортной системе, а её работники задают ритм жизни.

За последний год были открыты четыре новых вокзала, две станции метро. Кроме того, удалось обновить все поезда Кольцевой линии.

Идёт тестирование инновационных способов оплаты проезда и расширение парка электробусов, сообщает "ТВ Центр".

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