Буцкая предложила внести в пенсионный стаж весь отпуск по уходу за ребёнком

Пенсионное законодательство требует доработки

Пенсионное законодательство в его нынешнем виде не отвечает решению демографических проблем, его нужно доработать. Так считает лидер общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая.

По её мнению, в пенсионный стаж нужно включать весь период, когда женщина находится в отпуске по уходу за ребёнком, независимо от количества детей. Родители в многодетных семьях должны быть уверены, что, когда придёт время выхода на пенсию, их выплаты будут наравне с другими.

Напомним, ранее Буцкая предлагала суммировать льготы пенсионеров, не ограничивая пожилых людей в выборе исключительно одной формы господдержки.

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