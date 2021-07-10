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Буцкая предложила внести в пенсионный стаж весь отпуск по уходу за ребёнком

15:07
  • суббота
  • 10 июля 2021

Пенсионное законодательство требует доработки

Пенсионное законодательство в его нынешнем виде не отвечает решению демографических проблем, его нужно доработать. Так считает лидер общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая.
Татьяна Буцкая призвала родителей не пропустить новые выплаты на школьников

По её мнению, в пенсионный стаж нужно включать весь период, когда женщина находится в отпуске по уходу за ребёнком, независимо от количества детей. Родители в многодетных семьях должны быть уверены, что, когда придёт время выхода на пенсию, их выплаты будут наравне с другими.

Напомним, ранее Буцкая предлагала суммировать льготы пенсионеров, не ограничивая пожилых людей в выборе исключительно одной формы господдержки.

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