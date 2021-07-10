Евгений Попов: Усадьба Нарышкиных может быть возвращена государству

Журналист готовит обращение к властям

В России необходимо упростить процедуру изъятия объектов культурного наследия у собственников, если они не выполняют обязанностей по содержанию зданий в надлежащем состоянии. Такое мнение высказал на встрече с экспертами и представителями Мосгорнаследия журналист Евгений Попов.

По его словам, в Москве насчитывается более 10 тысяч уникальных исторических памятников, но действующие законы не включают в себя весь спектр мер воздействия на собственников, которые не задумываются о сохранении таких объектов.

Попов считает, что недобросовестных владельцев исторических зданий для начала можно обязать провести реставрационные работы. Если такое решение не будет выполнено, то здание нужно изымать.

Особое беспокойство жителей Западного округа вызывает ситуация с усадьбой Нарышкиных. Владелец здания не реставрирует его, в результате чего уникальный памятник культуры и архитектуры разрушается. Попов готовит обращение к властям по поводу усадьбы.

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