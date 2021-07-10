Над проектом работают столичные власти и "Яндекс"

В Москве появятся беспилотные трамваи. Столичные власти работают над этим проектом совместно с "Яндексом", сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в ближайшие несколько лет появится рабочий образец, который сначала под управлением человека, а потом без него будет передвигаться по городу.

"Это достаточно безопасно: немалая часть трамвайной инфраструктуры в городе уже отделена от проезжей части", - рассказал Ликсутов в интервью Strelka Mag.

Помимо беспилотного трамвая, в столице будут активно развиваться шеринг, такси и сервисы доставки. Сейчас власти решают – на чём безопаснее передвигаться по городу курьерам.

Новый виток развития получит и магистральный транспорт. В Москве продолжится строительство метро и железнодорожных путей, сообщил Ликсутов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram