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В Москве появятся беспилотные трамваи

15:18
  • суббота
  • 10 июля 2021

Над проектом работают столичные власти и "Яндекс"

В Москве появятся беспилотные трамваи. Столичные власти работают над этим проектом совместно с "Яндексом", сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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По его словам, в ближайшие несколько лет появится рабочий образец, который сначала под управлением человека, а потом без него будет передвигаться по городу.

"Это достаточно безопасно: немалая часть трамвайной инфраструктуры в городе уже отделена от проезжей части", - рассказал Ликсутов в интервью Strelka Mag.

Помимо беспилотного трамвая, в столице будут активно развиваться шеринг, такси и сервисы доставки. Сейчас власти решают – на чём безопаснее передвигаться по городу курьерам.

Новый виток развития получит и магистральный транспорт. В Москве продолжится строительство метро и железнодорожных путей, сообщил Ликсутов.

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