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Украина намерена выселить из Крыма 500 тысяч россиян

17:11
  • суббота
  • 10 июля 2021

Киев всё ещё мечтает вернуть республику

В Киеве озвучили очередную провокационную идею относительно судьбы Крыма и проживающих там граждан. Правительство Украины намерено депортировать из республики 500 тысяч россиян, которые переехали туда жить после того, как Крым воссоединился с Россией.
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Такое громкое заявление сделал в эфире телеканала "Украина-24" министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. Он пояснил, что украинские власти пойдут на такой шаг после того, как вернут Крым обратно.

Очевидно, что таким планам не суждено сбыться, так как Москва раз и навсегда закрыла тему территориальной принадлежности полуострова. Он стал частью России в 2014 году после референдума, на котором более 95% проголосовавших выбрало воссоединение с Россией.

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