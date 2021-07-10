Путин поддержал идею создания казачьих батальонов в Росгвардии

Казаки будут служить по месту жительства

В Росгвардии появятся казачьи батальоны. По заверению полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, эту идею одобрил Владимир Путин.

"Я считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Эту нашу инициативу поддержал по сути президент", - цитирует Чайку РИА Новости. Предполагается, что такие подразделения будут расположены по месту жительства казаков.

Идею создания казачьих батальонов Чайка озвучил в июне этого года. Полпред считает важным интегрировать российское казачество в систему государственного управления. Сейчас казаки служат по контракту в Вооружённых силах. В России уже есть 18 казачьих соединений и частей.

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