Путин поддержал идею создания казачьих батальонов в Росгвардии

Казаки будут служить по месту жительства
В Росгвардии появятся казачьи батальоны. По заверению полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, эту идею одобрил Владимир Путин.
"Я считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Эту нашу инициативу поддержал по сути президент", - цитирует Чайку РИА Новости. Предполагается, что такие подразделения будут расположены по месту жительства казаков.
Идею создания казачьих батальонов Чайка озвучил в июне этого года. Полпред считает важным интегрировать российское казачество в систему государственного управления. Сейчас казаки служат по контракту в Вооружённых силах. В России уже есть 18 казачьих соединений и частей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram