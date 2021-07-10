Место крушения Ан-26 на Камчатке исследуют с помощью дронов

Спасатели завершают работу

На Камчатке спасатели МЧС продолжили обследование прибрежной линии в районе крушения самолета Ан-26. Летевший из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана самолёт 6 июня пропал с радаров перед манёвром при заходе на посадку.

На борту находились 28 человек - шесть членов экипажа и 22 пассажира. Никто из них не выжил. Все тела были найдены. Также собраны и вывезены обломки самолёта, сообщает "ТВ Центр".

Осмотр акватории ведётся с помощью беспилотной авиации и вертолёта. Водолазные группы обследуют морское дно. Всего за весь период поисков авиация и наземная группировка исследовала более 600 квадратных километров, береговой полосы и горной местности.

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