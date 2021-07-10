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Зрелищные кадры тренировки морского парада в Санкт-Петербурге

19:07
  • суббота
  • 10 июля 2021

Смотр состоится 25 июля

В Финском заливе прошла первая тренировка парадного строя кораблей, которые 25 июля примут участие в Главном военно-морском параде в акватории Кронштадта. Отрабатывались элементы движения с заданной скоростью в составе тактических групп парадного строя.
Шойгу пообещал проводить военно-морской парад ежегодно

Руководил репетицией замкомандующего Балтийским флотом, вице-адмирал Сергей Елисеев. В ней приняли участие корабли нового поколения, построенные на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации, - корвет "Гремящий", дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов".

Особое внимание удалялось работе боевых частей кораблей, отвечающих за энергетические и двигательные установки, а также корабельным расчётам. В Финский залив для участия в параде также прибыл новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир", который не имеет аналогов в мире. Подводная лодка проекта "Борей-А" примет участие в параде в первые, сообщает "ТВ Центр".

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