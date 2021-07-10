ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Московском зоопарке вылупился птенец редкого вида журавлей

19:35
  • суббота
  • 10 июля 2021

В природе таких птиц почти не осталось

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появился птенец даурского журавля. Таких птиц в дикой природе всего шесть с половиной тысяч, а в Приморском крае лишь пять гнездящихся пар. Проблема исчезновения этого вида журавлей - в сокращении мест обитания и кормовой базы.
В Московском зоопарке впервые вылупился птенец птиц-носорогов

Сначала зоологи тревожились за судьбу птенца. Им казалось, что взрослые птицы не ухаживают за детёнышем. Но волнения были напрасны – юный журавль активно растёт. И сейчас уже примерно в половину роста родителей. А через несколько месяцев и вовсе сравняется.

Однако неповторимую окраску взрослой птицы он приобретет лишь через два года. До этого времени у него сохранится буровато-рыжее оперение.

Первая пара даурских журавлей прибыла в центр в 2002 году. В течение нескольких лет они регулярно приносили потомство. И пять птенцов уже направили в другие зоопарки страны, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Даурский журавль
Даурский журавль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.