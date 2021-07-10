В Московском зоопарке вылупился птенец редкого вида журавлей

В природе таких птиц почти не осталось

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появился птенец даурского журавля. Таких птиц в дикой природе всего шесть с половиной тысяч, а в Приморском крае лишь пять гнездящихся пар. Проблема исчезновения этого вида журавлей - в сокращении мест обитания и кормовой базы.

Сначала зоологи тревожились за судьбу птенца. Им казалось, что взрослые птицы не ухаживают за детёнышем. Но волнения были напрасны – юный журавль активно растёт. И сейчас уже примерно в половину роста родителей. А через несколько месяцев и вовсе сравняется.

Однако неповторимую окраску взрослой птицы он приобретет лишь через два года. До этого времени у него сохранится буровато-рыжее оперение.

Первая пара даурских журавлей прибыла в центр в 2002 году. В течение нескольких лет они регулярно приносили потомство. И пять птенцов уже направили в другие зоопарки страны, сообщает "ТВ Центр".

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