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В России за сутки выявлено 25 033 больных коронавирусом

11:28
  • воскресенье
  • 11 июля 2021

Число заражений уменьшается

За сутки в России зафиксировано 25 033 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 5 783 333 человека с COVID-19, умерло 143 002 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 5 410 больных, всего в столице 1 429 238 инфицированных, скончались 23 648 пациентов. 
В России зафиксирован новый рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

В Кремле поддержали призыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой привить от коронавируса всех россиян. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что такая задача выглядит труднодостижимой.

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